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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر قائمة أسعار الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية للمواطنين

جانب من القائمة
جانب من القائمة

حصل موقع صدى البلد الإخباري على قائمة أسعار الخدمات المقدمة من قبل الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وخصص قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية 5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات القطاع والرد على الإستفسارات ، وذلك بالإتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم  (16582)،  وإستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الإتصال برقم 15340.

كما خصص قطاع الأحوال المدنية لكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم الإتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل ، ايضا تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الإتصال برقمى (15340 – 15341) .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

0898BAEC-EB27-4394-A5C7-2A7CCD1BDFE0
0898BAEC-EB27-4394-A5C7-2A7CCD1BDFE0
الاحوال المدنية الخدمات الجماهيرية بطاقات الرقم القومى قطاع الأحوال المدنية وزارة الداخلية

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