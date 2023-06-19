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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح مهمة وبسيطة للعناية بطلاء سيارتك.. تفاصيل

نصائح هامة للعناية
نصائح هامة للعناية بطلاء سيارتك

طلاء السيارة من أهم أجزاء السيارة الظاهرة التي يجب الاهتمام بها والمحافظة عليها، حيث تتسبب المؤثرات المحيطة بالسيارة في تلف الطلاء الخارجي ، واذا تم إهمال الأمر أكثر من الأزم يتم تلف الطلاء الخارجي بالكامل.

نصائح بسيطة للعناية بطلاء سيارتك

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ويتأثر الطلاء الخارجي للسيارة بالعوامل الجوية أيضا، وخصوصا خلال فصل الصيف اذا تم تعرض السيارة بشكل مباشر للشمس وعلي فترات زمنية متتالية وطويلة .

يوضح موقع صدى البلد الإخباري عدة نصائح هامة وبسيطة للعناية بطلاء سيارتك :

1- إزالة فضلات الطيور

 إزالة فضلات الطيور

يجب التخلص من فضلات الطيور لتجنب حدوث أضرار بالطلاء الخارجي للسيارة، حيث يتم ظهور أضرار  فضلات الطيور علي طلاء السيارة بعد ساعتين فقط .

2- التخلص من صمغ الأشجار

التخلص من صمغ الأشجار

تفزر أشجار الصنوبر خصوصا الكثير من صمغ الأشجار أثناء الصيف، ويؤثر ذلك الصمغ علي طلاء السيارة الخارجي ويحدث به أضرار كبيرة، لان الصمغ عندما يتجمد على طلاء السيارة، فإنه يصعب التخلص منه، وكلما زادة مدة وجود صمغ الأشجار على الطلاء، تزداد التأثيرات الضارة علي الطلاء .

3- عسل المن

إزالة عسل المن

يتنشر عسل المن على طلاء السيارات  يتسبب في ظهور البقع القبيحة علي الطلاء يحتوي عسل المن علي إفرازات تحتوي علي سكر قابل للذوبان في الماء ويمكن التخلص منه بصورة أسهل من صمغ الأشجار، ويجب إزالة حتي لا يحدث أضرار بطلاء السيارة .

4- نزع حبوب اللقاح

نزع حبوب اللقاح

لا تمثل حبوب اللقاح أي مشكلة لطلاء السيارة ، طالما أن حبوب اللقاح مازالت جافة، فإنه يمكن إزالتها بسهولة .

5- استخدام الوسائل المنزلية

استخدام الوسائل المنزلية

يمكن استعمال الوسائل المنزلية للتخلص من صمغ الأشجار قبل اللجوء إلى شراء المنظفات حيث يمكن الاعتماد على الزيوت والدهون، التي يتم استعمالها في المطبخ لتليين صمغ الأشجار، وعند الرغبة في إزالة صمغ الأشجار بشكل أسرع يمكن استعمال زيت مخترق عام، حيث يمكن مسح صمغ الأشجار بقطعة قماش بعد تعرضه لهذا الزيت لفترة قصيرة.

إزالة فضلات الطيور صمغ الأشجار عسل المن حبوب اللقاح الوسائل المنزلية أشجار الصنوبر

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