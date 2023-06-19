الزراعة: تخفيض 40% على أسعار اللحوم مع قرب عيد الأضحى ..فيديو

قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، إن ملف الأعلاف بالوزارة يدار على أعلى مستوى ، وهناك إفراجات كثيرة عن الأعلاف بالموانيء المصرية تم الإفراج عنها .

وتابع الدكتور طارق سليمان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الاخبار " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، ان الافراجات التي شهدتها الموانئ أثرت على تراجع أسعارها ، لافتا إلى أن الأعلاف تمثل حتى 80 % من جملة تكاليف مصروفات تشغيل الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار ، إلى أن وزارة الزراعة وافقت على استيراد ما يزيد عن 170 ألف رأس مع قرب حلول عيد الأضحي ، ومن بينهم 45 ألف رأس ماشية من الدول الأفريقية .

وأوضح ، أن وزارة الزراعة تمتلك 200 مركز تسويقي ثابت ومتحرك ، والأسعار تطرح في وزارة الزراعة بتخفيض يصل لـ 40 % عن الأسواق .