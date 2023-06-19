حكاية رحلة بلا تذكرة عودة| تفاصيل جديدة لحادث غرق مركب اليونان.. وأول صور للمصريين المفقودين

كشفت روايات أهالي الشباب المصريين الذين كانوا على متن مركب اليونان الغارق، تفاصيل جديدة ومؤلمة عن حادثة الغرق التي هزت العالم.



العشرات مفقودين

وأفاد اثنان من أقارب الشباب، بأن عدد المصريين الذين كانوا على متن المركب يتجاوز حوالي 79 شخصا، بينهم صبية صغار وغالبيتهم من قرى الشرقية والمنوفية وأسيوط، وعلموا بنجاة بعضهم لكن مازال العشرات مفقودين.





أكبر الحوادث البحرية

وتعتبر هذه الحادثة من بين أكبر الحوادث البحرية التي وقعت في الأونة الأخيرة، وتظهر مدى الخطورة التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في رحلاتهم الخطرة، والتي تهدد حياتهم وحياة أسرهم، وفي ظل تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين حول العالم، يتطلع الكثيرون إلى تعزيز الجهود الدولية لمنع وقوع هذه الحوادث المأساوية وضمان سلامة المهاجرين.

وكشفت روايات الأهالي أن أبناءهم استقلوا المركب من ليبيا وليس من مصر، حيث سافروا إلى ليبيا أولا وبعدها استقلوا المركب للسفر إلى إيطاليا.

وكشف أشرف غراب شقيق أحد الناجين، أن شقيقه أحمد غراب اتهمته السلطات اليونانية ضمن 6 آخرين بالاتجار في البشر، والتورط بغرق المركب وتعريض الآخرين للخطر، مضيفا أنه كلف محاميا بالدفاع عنه خلال استجوابه بعد غد الاثنين.





وقال محمد الشرقاوي، وهو مصري مقيم في إيطاليا واتجه إلى اليونان للبحث عن شقيقه وأبناء عمه الذين كانوا على متن المركب، إن السلطات اليونانية أعلنت العثور على 80 جثة من الشباب ممن كانوا على متن المركب بعد انتشالهم من المياه، نافيا غرق المركب وملمحا حسب فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك إلى وجود أيادٍ خفية في إغراقه.







وقال الشرقاوي، إن السلطات اليونانية تحتجز 6 مصريين في سجن كالاماتا وضمنهم قائد المركب، مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح بين 20 إلى 40 عاماً ومن بينهم أحمد غراب وعبدالله عطية ومحمد مرزوق.

وفي ذات الإطار، نشرت صفحات المصريين المغتربين في إيطاليا واليونان على مواقع التواصل صورا لبعض المصريين الناجين والمفقودين، كما نشرت صورا لمصريين نجوا من الحادث وتم نقلهم للمستشفيات، فيما تتابع السفارة المصرية في اليونان تداعيات الحادث وتتواصل مع السلطات اليونانية لمعرفة مصير المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، ووضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.





عدد الناجين 43 مصري

ومن جانبها، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على أسماء الناجين وموقفهم، وكذلك الذين لقوا مصرعهم خلال هذه الكارثة، موضحة أن إجمالي عدد من كانوا على متن المركب يتراوح بين 400 إلى 750 من جنسيات مختلفة.

وقالت الوزيرة في بيان رسمي إن إجمالى عدد المصريين الناجين 43، منهم 5 قُصر و38 رجلا، وهم شباب تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عاما، موضحة أن هناك 8 يتم التحقيق معهم ووجهت لهم تهمة تنظيم هجرة غير شرعية والتسبب فى قتل ضحايا والتورط في جريمة منظمة، وهم رهن الاعتقال.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن إجمالي من تم إنقاذهم 104 من الجنسيات الأخرى، بينهم 12 باكستانيًا، و47 سوريًا، و2 من فلسطين، مؤكدة أن عدد المفقودين من المصريين غير محدد لأن الحادث كان في مياه عميقة جدا.