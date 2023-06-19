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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الملازم أحمد رجب يحصل على الميدالية البرونزية فى بطولة الدوري العالمي للكاراتيه باليابان

الملازم أحمد رجب
الملازم أحمد رجب

حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب الملازم أحمد رجب المصري إنجاز رياضي جديد للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في مسابقات وزن فوق 84 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي المشاركة في منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه والتى أقيمت فعالياتها بدولة اليابان بمشاركة 46 دولة.

جهاز الرياضة العسكري

فيما قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضي الذى يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية.

مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة بعد تمكنهم من تحقيق الإنجازات الرياضية المرموقة فى كبرى المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية.

الملازم أحمد رجب يحصل على الميدالية البرونزية فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه باليابان
الملازم أحمد رجب يحصل على الميدالية البرونزية فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه باليابان
الملازم أحمد رجب يحصل على الميدالية البرونزية فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه باليابان
الملازم أحمد رجب يحصل على الميدالية البرونزية فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه باليابان
الملازم أحمد رجب يحصل على الميدالية البرونزية فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه باليابان
الملازم أحمد رجب يحصل على الميدالية البرونزية فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه باليابان

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