أخبار التوك شو: التموين تكشف عن غرامة الذبح خارج المجازر.. والأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن أحوال الطقس

تناولت برامج التوك شو ، خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أمنة وذات جودة عالية| التموين: سعر اللحمة بالمجمعات الاستهلاكية 160 جنيها.. فيديو

قال العميد محمود السعدني ، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين ، إن هناك استعدادت لقدوم عيد الاضحى المبارك ، موضحا أن مصر استقبلت 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي من إجمالي 12 ألاف رأس متعاقد عليهم .



كتل هوائية من أوروبا وأمطار تضرب هذه المناطق | إعلان عاجل للأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على استمرار انخفاض درجات الحرارة بسبب التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، فضلا عن وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترات النهار، وهذا ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الحالة الجوية التي نشهدها مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ومن المتوقع اليوم وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض السواحل الشمالية للبلاد غير مؤثرة تماما على النشطة اليومية.



بتصفيق من الحاضرين .. رئيس النواب يتحدث عن عمر المختار بالبرلمان الليبي

قال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته اليوم بالبرلمان الليبي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية" .. “قبل أن ألقي كلمتي الرسمية أنا وزميلاتي وزملائي فى الوفد المصري اليوم لم نشعر أننا انتقلنا من مصر إلى بلد آخر”.



وصول رئيس البرلمان المصري للأراضي الليبية لإلقاء كلمة بمجلس النواب



وأفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بوصول المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، مطار بنينا الدولي في الأراضي الليبية، رفقة وفد برلماني.



تكافل وكرامة | أرقام وإحصائيات لأكبر مظلة حماية اجتماعية في تاريخ مصر

سلط برنامج برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، الضوء على برنامج تكافل وكرامة، أحد أهم إنجازات ثورة 30 يونيو في ملف الحماية الاجتماعية.



التموين: 10 آلاف جنيه غرامة الذبح خارج المجازر وترك مخلفات الأضاحي بالشوارع

قال العميد محمود السعدني ، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين ، إنه يتم الكشف على اللحوم من بلد منشأها ، وفور وصولها إلى مصر يتم احتجازها في المحاجر للتأكد من خلوها من الأمراض ، ويتم إعادة الكشف مبكرا عليها قبل الذبح .

استقرار الدولار .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 19- 6-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".

هل هناك عواصف ترابية تؤثر على البلاد لنهاية الأسبوع.. الأرصاد تحسم الجدل

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم، وأن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، المقبلة من جنوب أوروبا ومرورًا بالبحر المتوسط.



أسعار الذهب في مصر اليوم 19_6_2023|فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي ، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 19_6_2023، و ذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.