أمنة وذات جودة عالية| التموين: سعر اللحمة بالمجمعات الاستهلاكية 160 جنيها.. فيديو

قال العميد محمود السعدني ، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين ، إن هناك استعدادت لقدوم عيد الاضحى المبارك ، موضحا أن مصر استقبلت 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي من إجمالي 12 ألاف رأس متعاقد عليهم .

وتابع العميد محمود السعدني ، خلال لقائه عبر " زووم " لـ برنامج " صباح الورد" ، والمذاع على فضائية " تن " ، أنه على الرغم من وجود مشاكل في السودان إلا أن ضخ رؤوس الماشية لمصر لم يتوقف ، لافتا : " عندنا في محجر توشكى 10 ألاف رأس ماشية من السودان " .

وأشار إلى أن سعر اللحوم القريبة من البلدي تباع بسعر 195 للمستهلك في المجمعات الاستهلاكية ، متابعا : " أسعار اللحوم البرزيلي 160 جنيها والهندي 130 جنيها " .

وأوضح أن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية تقل عن السوق المحلي من 40% إلى 45 % ، مما كان سبب في تقليل الاسعار لدى التجار ، مؤكدا أن اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ذات جودة عالية وآمنة .