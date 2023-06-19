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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمنة وذات جودة عالية| التموين: سعر اللحمة بالمجمعات الاستهلاكية 160 جنيها.. فيديو

المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية

قال العميد محمود السعدني ، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة  التموين ، إن هناك استعدادت لقدوم عيد الاضحى المبارك ، موضحا أن مصر استقبلت 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي من إجمالي 12 ألاف رأس متعاقد عليهم .

وتابع العميد محمود السعدني ، خلال لقائه عبر " زووم " لـ برنامج " صباح الورد" ، والمذاع على فضائية " تن " ، أنه على الرغم من وجود مشاكل في السودان إلا أن ضخ رؤوس الماشية لمصر لم يتوقف ، لافتا : " عندنا في محجر توشكى 10 ألاف رأس ماشية من السودان " .

وأشار إلى أن سعر اللحوم القريبة من البلدي تباع بسعر 195 للمستهلك في المجمعات الاستهلاكية ، متابعا : " أسعار اللحوم البرزيلي 160 جنيها والهندي 130 جنيها " .

وأوضح أن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية تقل عن السوق المحلي من 40% إلى 45 % ، مما كان سبب في تقليل الاسعار لدى التجار ، مؤكدا أن اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ذات جودة عالية وآمنة . 

وزارة التموين توك شو اسعار اللحوم أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية برنامج صباح الورد

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