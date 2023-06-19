احصل على فرص للدراسة خارج مصر.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن إفادة سفارة جمهورية مصـر العربية فى بوخارست بأن وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا تقوم بتقديم (40) منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الإتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.

وأوضح أن آخر موعد للتقدم :30 يونيو2023، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

وذلك علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

بينما أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطنى الدول، الأعضاء بالمنظمة للدراسة با لجامعات فى كازاخستان.

أخر موعد للتقديم : 30 يونيو2022، ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:

علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.