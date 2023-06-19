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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرص للدراسة خارج مصر.. تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن إفادة سفارة جمهورية مصـر العربية فى بوخارست بأن وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا تقوم بتقديم (40) منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الإتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.

 

وأوضح أن آخر موعد للتقدم :30 يونيو2023، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

 

وذلك علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح. 

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تفاصيل إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة

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جامعة قناة السويس تنظم محاضرة لمناقشة خطط التعليم العالي والبحث العلمي

بينما أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطنى الدول، الأعضاء بالمنظمة للدراسة با لجامعات فى كازاخستان.

 

أخر موعد للتقديم : 30 يونيو2022، ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:

 

علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحاد الأوروبي آخر موعد للتقدم إدارة المركز

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