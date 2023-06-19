تفويض عاجل لـ رئيس رابطة الأندية في هذا الشأن .. صور

عقد رؤساء الأندية الجماهيرية المصري والاتحاد والاسماعيلي وأسوان وغزل المحلة اجتماعا مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، تم خلاله مناقشة كافة التحديات التي تواجه هذه الأندية من أجل تعظيم مواردها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره كامل أبوعلى رئيس نادي المصري، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، واللواء أبوبكر الحديدي رئيس النادي الإسماعيلي، والمستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، وأسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، ومحمد شيحة نائب رئيس النادي الاسماعيلي، والحسيني أبوقمر نائب رئيس النادي المصري، على تفويض رئيس الرابطة النائب أحمد دياب، للتنسيق مع الجهات المسؤولة في هذا الشأن.

وانتهى الاجتماع لتحديد موعد للقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الراعية خلال الأسبوع الحالي.