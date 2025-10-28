قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفير مصر في بريتوريا يقدم واجب العزاء في رحيل مطران جنوب أفريقيا

سفير مصر في بريتوريا يقدم واجب العزاء في رحيل مطران جنوب أفريقيا
سفير مصر في بريتوريا يقدم واجب العزاء في رحيل مطران جنوب أفريقيا
أ ش أ

 قام سفير مصر في بريتوريا السفير أحمد علي شريف، بزيارة مقر إيبارشية القديس مار مرقس بجوهانسبرج، وبصحبته أعضاء السفارة المصرية في بريتوريا، لتقديم واجب العزاء في رحيل نيافة المطران الجليل الأنبا أنطونيوس مرقس، مطران جنوب أفريقيا. 


وكان في استقبال السفير المصري متقبِّلًا العزاء نيافةُ الأنبا جوزيف، أسقف ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وملاوي، والنائبُ البابويُّ للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجنوب أفريقيا.


ونوّه السفير المصري إلى أنّ مسيرة نيافة المطران أنطونيوس مرقس كانت مسيرة ملهمة؛ اشتملت على خدمةٍ ممتدّة منذ أكثر من ستة عقود سبقت حتى الرسامة الكهنوتية؛ إذ خدم طبيبًا في أفريقيا لما يقرب من عقدٍ كامل بإخلاصٍ وتفانٍ للناس وأبناء الكنيسة، والتحق بسلك الرهبنة في أوائل السبعينيات قبل أن يُرسَم في وقت وجيز أسقفًا عامًا لأفريقيا منذ عام 1976 حيث كرّس حياته مجددًا لخدمة القارة الأفريقية. 


وفي عام 2019 جلس على كرسي مطران جنوب أفريقيا، وكانت له عبر هذه العقود الطويلة مكانةٌ خاصة مُقدَّرة لدى الجالية المصرية وجميع من عرفه في جنوب أفريقيا ومختلف أرجاء القارة.


وأكد السفير أنّه برحيل الفقيد المطران الجليل أنطونيوس مرقس، تفقد مصر ابناً بارا من أبنائها وتفقد الكنيسة المصرية علمًا هامًا من أعلامها في أفريقيا؛ وأنّ أثره مع ذلك يظل باقيا في تلامذته ومحبيه وفي المؤسسات التي أسّسها، إرثًا مُلهِمًا للأجيال من المحبة والخدمة الروحية والمجتمعية.
 

سفير مصر في بريتوريا السفير أحمد علي شريف مقر إيبارشية القديس مار مرقس بجوهانسبرج أعضاء السفارة المصرية في بريتوريا تقديم واجب العزاء في رحيل نيافة المطران الجليل الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

مجلس النواب

برلماني: تحقيق الأمن الغذائي يعتمد على كفاءة إدارة الموارد والتسويق والتصنيع الزراعي

حزب الجبهة الوطنية

"الجبهة الوطنية" يحشد بالإسكندرية دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025

المتحف المصري الكبير

برلماني: المتحف المصري الكبير ميلاد جديد للحضارة والتاريخ والوعي الوطني

بالصور

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

