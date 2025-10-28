سفير مصر في بريتوريا يقدم واجب العزاء في رحيل مطران جنوب أفريقيا

قام سفير مصر في بريتوريا السفير أحمد علي شريف، بزيارة مقر إيبارشية القديس مار مرقس بجوهانسبرج، وبصحبته أعضاء السفارة المصرية في بريتوريا، لتقديم واجب العزاء في رحيل نيافة المطران الجليل الأنبا أنطونيوس مرقس، مطران جنوب أفريقيا.



وكان في استقبال السفير المصري متقبِّلًا العزاء نيافةُ الأنبا جوزيف، أسقف ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وملاوي، والنائبُ البابويُّ للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجنوب أفريقيا.



ونوّه السفير المصري إلى أنّ مسيرة نيافة المطران أنطونيوس مرقس كانت مسيرة ملهمة؛ اشتملت على خدمةٍ ممتدّة منذ أكثر من ستة عقود سبقت حتى الرسامة الكهنوتية؛ إذ خدم طبيبًا في أفريقيا لما يقرب من عقدٍ كامل بإخلاصٍ وتفانٍ للناس وأبناء الكنيسة، والتحق بسلك الرهبنة في أوائل السبعينيات قبل أن يُرسَم في وقت وجيز أسقفًا عامًا لأفريقيا منذ عام 1976 حيث كرّس حياته مجددًا لخدمة القارة الأفريقية.



وفي عام 2019 جلس على كرسي مطران جنوب أفريقيا، وكانت له عبر هذه العقود الطويلة مكانةٌ خاصة مُقدَّرة لدى الجالية المصرية وجميع من عرفه في جنوب أفريقيا ومختلف أرجاء القارة.



وأكد السفير أنّه برحيل الفقيد المطران الجليل أنطونيوس مرقس، تفقد مصر ابناً بارا من أبنائها وتفقد الكنيسة المصرية علمًا هامًا من أعلامها في أفريقيا؛ وأنّ أثره مع ذلك يظل باقيا في تلامذته ومحبيه وفي المؤسسات التي أسّسها، إرثًا مُلهِمًا للأجيال من المحبة والخدمة الروحية والمجتمعية.

