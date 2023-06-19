تشكيل إنجلترا لمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة مقدونيا الشمالية، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”.

تشكيل إنجلترا

وضم تشكيل إنجلترا كلا من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - لوك شاو - جون ستونز - هاري ماجواير

خط الوسط: ديكلان رايس - ترينت ألكسندر أرنولد - جوردان هندرسون

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ماركوس راشفورد - هاري كين

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.