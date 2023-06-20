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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: تحذير للأزواج

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: بشرى للعزاب

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 19 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

إن التزامك في مكان العمل سيفوز بالتقدير، لن تكون الثروة مشكلة اليوم ولكن عليك توخي الحذر بشأن صحتك..

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفياً

يمكنك اقتراح اقتراح اليوم أو قبوله وسيؤدي كلاهما إلى علاقة سعيدة، يحتاج مواليد الجوزاء المتزوجون إلى الابتعاد عن العلاقات الجديدة لأن هذا قد يؤدي إلى خلافات زوجية.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

كن حذرًا أثناء المشاركة في رياضات المغامرة بما في ذلك المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات في الجبال، قد تصاب بعض الإناث من مواليد الجوزاء بمشاكل في أمراض النساء والتي قد تحتاج إلى مشورة طبية.

برج الجوزاء اليوم مهنيا

قد تتطلب بعض مشاريع تكنولوجيا المعلومات من المتخصصين قضاء ساعات طويلة في محطة العمل، على الرغم من الأخطاء الطفيفة في الصباح ، سيتمكن المصممون ومؤلفو الإعلانات من إكمال جميع المهام اليوم.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

على الرغم من أنك ستميل إلى المساهمة بمبلغ ضخم للأعمال الخيرية ، تأكد من أنه لا يؤثر على حالتك المالية العامة

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