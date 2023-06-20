فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز vivo X90s

أكدت شركة فيفو على صفحتها الرسمية على موقع Weibo موعد إطلاق هاتفها المميز vivo X90s، حيث بدأت الشركة حملتها الترويجية على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر عدد من الإعلانات الترويجية في الشوارع.

وستطلق فيفو هاتف vivo X90s في 26 يونيو ضمن حدث خاص في الصين، حيث تعاقدت الشركة مع المصور الشهير Alex Webb الذي يمتلك أسلوب مميز نابض بالحياة، ليعمل بشكل جيد لعرض vivo X90s.

عدد من الصور الملتقطة بكاميرا vivo X90s

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو vivo X90s سيحصل على معالج من نوع +Dimensity 9200 من شركة ميديا تيك التايوانية مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.

وسيقدم هاتف فيفو vivo X90s كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة دقة 12 ميجابكسل بتقريب بصري 2x ، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيأتي هاتف فيفو vivo X90s بشاشة متميزة من نوع AMOLED قياس 6.78 بوصة، ودقة 1260 × 2800 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة سعة 4810 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.