فرج عامر: تجديد عقد الشحات مع الأهلي مسألة وقت

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا بشأن رحيل حسين الشحات عن النادي الأهلي .

و كتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: حسين الشحات لن يلعب في مصر لغير الأهلي ، وتجديد عقد الشحات مع الأهلي مسألة وقت.

و كان قد أكد الإعلامي محمد فاروق أنه تأكد رحيل حسين الشحات جناح فريق الأهلي عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده بشكل رسمي وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة النادي على التجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يرفض حسين الشحات جناح فريق الأهلي التنازل عن شروطه من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء من حيث الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى إلغاء نسبة المشاركة في المباريات بخلاف حصوله على عائد الإعلانات التي يقوم بتصويرها بعيداً عن النادي الأهلي بشرط الإ تتعارض مع الرعاة الرسميين في القلعة الحمراء".

وتابع: "أعطي حسين الشحات الضوء الأخضر لوكيله بمناقشة العرضين السعودي والقطري خلال الأيام القادمة للموافقة على العرض المناسب له خاصة أن راتبه السنوي في العرضين يصل إلى 2 مليون دولار في الموسم وهو فارق كبير مع المبلغ الذي عرضه النادي الأهلي عليه للتجديد".