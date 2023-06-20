في عيد ميلاد سحر رامي.. تعرف على قصة حبها مع حسين الإمام

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة سحر رامي، صاحبة الطلة الجذابة والبصمة الفريدة طوال مشوارها الفني.

ونرصد أبرز محطاتها.

نشأتها



ولدت سحر رامي في الـ 20 من يونيو عام 1961، وهي ابنة الفنان نهاد رامي وشقيقة النجمة علا رامي، بدأت حياتها الفنية بالالتحاق بمعهد الباليه، شاركت في البداية بعدد كبير من الإعلانات، وبدأت مشوارها بالتقديم التلفزيوني.



وكان ذلك حتى أتيحت لها فرصة المشاركة في فوازير "فطوطة" مع النجم سمير غانم.

سحر رامي و حسين الإمام

منذ أن رآها حسن الإمام للمرة الأولى فتن بحبها، فقرر توطيد العلاقات بها من خلال طلبها للعمل معه في فرقته كراقصة استعراضات، إلا أنها رفضت العرض لانشغالها بتصوير فوازير فطوطة.

ليقرر حسين طلب يدها من والدها وتكللت علاقتهما بالزواج، الذي استمر حتى وفاته في عام 2014، وتوج بولدين هما يوسف وسالم.

أشهر أعمالها



شاركت سحر في عدد كبير من الأعمال الناجحة، التي تركت بصمتها الخاصة بها منها: كابوريا، أشيك واد في روكسى، لا مؤاخذة يا دعبس، حرب الفراولة، اليتيم والحب، ثلاثة على واحد، بكرة أحلى من النهاردة، الشجعان.

كما شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية منها، هوانم جاردن سيتي الجزء الثاني، وأدرك شهريار الصباح، اللى معاه قرش، يوم عسل يوم بصل، لا للزوجات، زوج بالإكراه، وقدمت عدد من المسرحيات أيضا منها، البعبع، مين ضحك على مين، وكان لها نصيب في مشاركة النجم عادل إمام من خلال مسرحية "الزعيم"، ولكنها انسحبت بعد ذلك وحلت مكانها الفنانة منال سلامة.