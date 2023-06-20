وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2023 في الشرقية اليوم

يتابع اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة 2023 من محافظة الشرقية.

و من المقرر أن يتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الشرقية ، للاطمئنان على سير الامتحانات والاستماع إلى اى ملاحظات الطلاب والملاحظين.

وقد حرص وزير التربية والتعليم على متابعة سير الامتحانات من اكثر من محافظة خلال الايام الماضية مثل كفر الشيخ والاسماعيلية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بجميع اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية.

تشمل اللغات الأجنبية الثانية التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة 2023 وفقا لاختيارهم اللغات الاتية :

اللغة الإنجليزية

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اللغة الإيطالية

اللغة الأسبانية

اللغة الصينية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة