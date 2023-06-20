الأرصاد التركية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية في 12 محافظة

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية عن توقعات الطقس في 20 يونيو، وفقًا لآخر التقييمات التي أجرتها المديرية.
وأطلقت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذيراً لـ 12 مدينة برمزَي أصفر و برتقالي.
وسيكون الطقس غائم جزئيًا وشديدًا في جميع أنحاء تركيا، زخات المطر وعواصف رعدية في مرمرة ووسط بحر إيجة والأجزاء الداخلية من غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ووسط الأناضول والأسود البحر وشمال وغرب شرق الأناضول .
كما أفادت الأرصاد التركية بهطول الأمطار قوية محليًا في وسط الأناضول باستثناء إسكيشهر ، قونية ، كرمان مرعش ، وغرب البحر الأسود باستثناء سينوب، والأجزاء الداخلية من وسط البحر الأسود ، شرق البحر الأسود ، ساكاريا وعثمانية الدوائر والمناطق الغربية من كهرمان مرعش ؛ يُقدر أنها قوية جدًا وشديدة في شمال غرب جيرسون وطرابزون وريزي وأرتفين وسكاريا ودوزجي وزونغولداك وبارتين وكاستامونو، في مرمرة ، كما يتوقع هطول الأمطار في قوجه ايلي واسطنبول وصقاريا، بحسب ما نشرته سي إن إن ترك.