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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 20 يونيو

صدى البلد

قدمت الإعلامية رشا مجدي  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 20- 6-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".
 

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء


سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.79 جنيه للبيع،33.67 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.63  جنيه للبيع، و  39.49 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.76 جنيه للبيع، و100.41 جنيه للشراء.

الدولار أسعار الدولار سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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