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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه.. في هذا الموعد

صدى البلد

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،حضر الاجتماع ، حسن شحاته، وزير العمل، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة،ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

وخلال الاجتماع، قالت د  هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق  المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت أن أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور 

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة  حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور عددا من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها في اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح  بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.

حضر اجتماع المجلس د. حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور،و  السيد محمد نصير، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الإجتماعي،والمستشار ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

 كما حضر الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولواء حسام الشهاوي، مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين،والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ود.محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد المصري للغرف التجارية، ووجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية،و بسنت مدين، مسئول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر:محمد جبران،وعبدالمنعم الجمل ،وهشام رضوان ،وخالد الفقي ،وعماد حمدي ،وسولاف درويش ..وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.

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