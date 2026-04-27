ملك احمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدها: رفعت توقعاتي وعلمتني ما أستحقة

وجهت الفنانة ملك أحمد زاهر رساله حب لوالدها، احتفالا بعيد ميلاده الـ 50، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشرت ملك زاهر فيديو يجمعها باللحظات السعيدة بوالدها و علقت كاتبة: «بابى.. كنت دائما سندى قبل أن أعرف معنى الدعم، ومكانى الآمن قبل أن أفهم الخوف، أنت حبى الأول، ونوع الحب الذى لا يزول».

وأضافت: «لقد كبرت وأنا أرى كيف يبدو الرجل الحقيقى من خلالك ولهذا السبب يجب أن يتوافق كل شيء بعدك مع معاييرك، لقد رفعت توقعاتى دون حتى محاولة، وعلمتنى ما أستحقه حقًا، أحبك أكثر مما يمكن أن تفسره الكلمات، بحبك يا سندى وظهرى وامانى فالدنيا وحبى الاول والاخير».

واحتفلت ملك أحمد زاهر بخطوبتها في أجواء عائلية دافئة، حيث اقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، ما أضفى طابعًا خاصًا ومميزًا على المناسبة.

ويأتي هذا الارتباط بعد قصة حب نشأت مؤخرًا بين الثنائي، حيث قررا تتويج علاقتهما بخطوة رسمية تعكس حالة التفاهم والدعم المتبادل بينهما، ليبدآ معًا فصلًا جديدًا في حياتهما، وسط أمنيات الجمهور لهما بالسعادة والتوفيق في مشوارهما القادم.