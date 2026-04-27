علي البحر.. نور إيهاب تستمتع بالعطلة الصيفية

شاركت الفنانة نور إيهاب، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نور إيهاب بإطلالة صيفية علي البحر، اثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

وكانت قد كشفت الفنانة نور إيهاب عن كواليس مشاركتها في مسلسل «اتنين غيرنا»، مؤكدة سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على العمل وشخصية «علياء» التي تقدمها خلال الأحداث.

وقالت نور إيهاب، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تجسد شخصية «علياء» شقيقة «حسن» الذي يقوم بدوره النجم آسر ياسين، مشيرة إلى أن الشخصية من أقرب الشخصيات إلى قلبها ومن أجمل الأدوار التي قدمتها.



وأضافت أنها تشعر بتشابه كبير بينها وبين شخصية علياء في الحقيقة، خاصة في حب العائلة والاهتمام بالتصوير، وهو ما جعلها تتفاعل مع الدور بشكل طبيعي وسلس.