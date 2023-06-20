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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يزيد مخاوف العالم.. روسيا تنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

بوتين و بايدن
بوتين و بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"، وفق ما ذكرت صحيفة ذا تيليجراف البريطانية.


جاء ذلك بعد أيام من إدانته لنشر روسيا لمثل هذه الأسلحة في بيلاروسيا.

قال الرئيس الأمريكي لمجموعة من المتبرعين في كاليفورنيا  "عندما كنت هنا قبل حوالي عامين وأنا قلق بشأن جفاف نهر كولورادو ، نظر إلي الجميع وكأنني مجنون".

تابع  بايدن"نظروا إلي كما لو قلت إنني قلق بشأن استخدام بوتين للأسلحة النووية التكتيكية".

يوم السبت ، وصف بايدن إعلان بوتين بأن روسيا نشرت أول أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا بأنه "غير مسؤول على الإطلاق".

في الأسبوع الماضي ، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده بدأت في تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية ، والتي قال إن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي في عام 1945.

قالت صحيفة التليجراف، إن نشر هذه الرؤوس الحربية النووية، هو أول تحريك روسي لمثل هذه الرؤوس الحربية من أسلحة نووية أقصر مدى وأقل قوة يمكن استخدامها في ساحة المعركة، خارج روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.


اعتبرت الصحيفة،  أن كلمات بايدن تزيد الخوف والقلق في العالم، بعد تحرك روسيا.

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