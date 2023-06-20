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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن سلمان يُشارك بحفل استقبال السعودية لترشح الرياض لاستضافة إكسبو.. صور

صدى البلد

شارك  الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 ، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض - المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي - وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، يشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم، بحسب بيان للهيئة الملكية للرياض.

يُشار إلى أن هذا الحفل يُقام ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة "معرض الرياض إكسبو 2030"، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر  2023م، في الوقت الذي يحظى الملف بدعم القيادة  وعمل مشترك بين الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى دعم المجتمع السعودي.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ولي العهد السعودي الهيئة الملكية لمدينة الرياض الرياض اكسبو 2030

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