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رئيس التحرير
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وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

عجل يلفت الانتباه
عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاته والباتيه قبل عيد الأضحى

لفت مقطع فيديو منتشر لـ عجل قبل عيد الأضحي الانتباه حيث ظهر صاحبه الجزار يطعمه الباتيه في الصباح والشكولاتة في المساء. 

وقال صاحب العجل إنه قد أحضره من الصعيد وقام بتربيته عنده في القاهرة، موضحا سبب إطعام حيوانه الحلوى: “من حقه يحلي زي البني آدمين ودا بيفرق في طعم لحمه”. 

“بطل العيد الكبير” بهذه الجملة لقب الجزار عجله لافتا إلى أن وزنه يقرب جدا من الطن إلا الربع. 

الشكولاته التي يتناولها العجل

 

العجل

 

عيد الأضحى 

جدير بالذكر أن حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين أوضح منذ أيام قليلة أن ثمن عجل البقر للأضحية وزن قائم 445 كيلو قد يكلفك  58,725 ألف جنيه، مؤكدا أن لكل عجل سعر مختلف حسب مكان البيع ونوع ومواصفات العجل حتي ولو للعجول نفس الوزن.

وتابع نقيب عام الفلاحين أنه لكي تشتري عجل صالح للأضحية بنظام الوزن من السوق: "عليك أن تتريث في الشراء وعليك  وزن العجل بنهاية السوق ليفقد العجل أكبر قدر مما يحويه كرشه من ماء وغذاء، ولتختار العجل من غير كرش مشدود البطن - "ماسورة لحم" على حد وصفه".

وواصل “أبو صدام” :" أن يكون سن العجل لا يقل عن عامين "كاسر جوز" وزنه أكثر من 400 كيلو “لحم علي الأقل  مستوي: لحم أحمر أرجله سليمة سليم النظر والاذن والذيل خالي من الامراض الجلدية نشيط الحركه خالي من الافرازات الانفيه وغير مصاب بالاسهال”، منبها: "عليك الاتفاق علي خصم 10 كيلو من وزنه للنفس وهي كمية متعارف عليها في بيع العجول بالميزان" .

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