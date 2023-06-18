أورمان الشرقية: نستهدف توزيع 30 عجل بلدى و15 ألف كيلو لحوم مستوردة على المستحقين

خلال عيد الأضحي المبارك..

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه تستعد جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية لاستقبال عيد الاضحى المبارك حيث بدأت الجمعية فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 30عجل بلدى و15ألف كيلو لحوم مستوردة لهذا العام 2023 على غير القادرين في قرى الشرقية ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية الأولى بالرعاية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية ، أن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط المديرية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الشرقية وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية

وأضاف "شعبان" ان خطة العمل تم اعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الاضحية للأورمان الى الاسر المستفيدة في اكثر المناطق احتياجا في انحاء الجمهورية .

الجدير بالذكر أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الاضحية من الاورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.