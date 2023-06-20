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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقب وقلق.. أولياء الأمور ينتظرون أبناءهم بفارغ الصبر أمام لجان الجيزة

أولياء الأمور
أولياء الأمور

انتهى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة في جميع لجان الامتحانات لعام 2023 وذلك على مستوي جميع لجان امتحانات الثانوية العامة.

ورصدت عدسة “صدى البلد” انتظار أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خارج اللجان للاطمئنان علي أبنائهم بعد انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، في لحظة قلق وتوتر حيث يتمنون أن يكون أبناؤهم قد أدوا الامتحان بنجاح وأن يكونوا في حالة جيدة، وذلك امام احدي المدارس الثانوية بمحافظة الجيزة.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي، بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الاسبانية، الصينية"، والذي يأتي ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، بعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدة على إصرار الوزارة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بـ امتحانات الثانوية العامة 2023.

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