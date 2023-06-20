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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الفرنساوي

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتهي منذ قليل امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية وذلك على مستوي جميع لجان امتحانات الثانوية العامة.

وحرص موقع “صدي البلد” على رصد آراء طلاب الثانوية العامة 2023 في امتحان اللغة الأجنبية الثانية .


وقال الطالب أحمد عزمى: امتحان الفرنساوي كويس و لكن محتاج وقت كبير علشان نحل.

بينما قال طالب آخر : امتحان الفرنساوي كان سهل وكان في الاجزاء التي تم مذاكرتها قبل الامتحان.

على الجانب الاخر، قال الطالب أحمد جودة إن الامتحان صعب و طويل وكان فيه جزئيات صعبة ومحتاجين وقت اطول.

بينما قال حمزة عادل إن الامتحان صعب وكان به جزئيات تحتاج إلي تفكير.

ومن جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسريب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي شكل من الأشكال قبل توزيعها في اللجان.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل من جانب الجهات الأمنية السيادية في الدولة، وبالتالي لن يتمكن أحد من الوصول إليها قبل وصولها ليد الطلاب في اللجان.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء اخبار تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 التي تحاول جروبات الغش الخاصة بـ شاومينج وأعوانه، نشرها،لافتةً إلى أن الهدف هنا هو اثارة الجدل وجمع الأموال من الطلاب مقابل اكذوبة تسريب الامتحانات.

 

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