آخرهن عائشة بن أحمد.. 6 نجمات فكرن في تجميد البويضات| تعرف عليهن

حلت الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة على برنامج كلمة أخيرة ، من تقديم الاعلامية لميس الحديدي ، حيث تحدثت عن فكرة الانجاب .

وقالت عائشة بن أحمد :حول خشيتها من عدم الانجاب قالت إن عدم الانجاب لايعني إنتهاء الحياة وأن هناك بدائل مثل تجميد البويضات أو التبني ولو لم يتوافر كلا البديلين فهذا لايعني إنتهاء الحياة قائلة: " موضوع الخلفة مش كارثي.

وهناك فنانات قبل عائشة بن أحمد كن قد أعلن عن تقبلهم إلى فكرة تجميد البويضات ، مثل الفنانة عبير صبري ، والتى ظهرت فى أحدي البرامج ، وأعلنت عن تفكيرها قبل ذلك فى الأمر.

وقالت عبير صبري: "فكرت أعمل عملية تجميد بويضات منذ سنوات ثم قررت عدم استكمال الأمر".

وأضافت عبير صبري: "فكرت أعمل تجميد بويضات عشان لما أتجوز في فترة يفوتني فيها إمكانية الإنجاب أستطيع أن انجب".

وتابعت عبير صبري: "لم أندم على عدم تجميد البويضات وعدم الإنجاب نعمة بالنسبة لي مثل الإنجاب أيضا ".

وأكملت عبير صبري: "فكرت في كفالة او تبني طفل لكن المحيطين بي خوفوني من خوض التجربة".

أروى جودة :

قالت الفنانة أروى جودة ، إنها فكرت في فترة من الفترات تجميد بويضاتها، رغبة في الإنجاب حين تتزوج مع تقدمها في العمر، لافتة إلى أنه: «من الوارد الشخص الذي أرتبط به يكون مش عاوز أطفال»، وتجاهلت «أروى» سؤالا عن عمرها، مشيرة إلى أنها لا تحب الإجابة عن ذلك.

وتابعت: فكرت فيها بالفعل، وكنت عايزة ألحق أخلف زي مابنات كثير بتفكر بالطريقة دي، وشفنا النموذج ده كتير للأسف، ولخوفها من السن، ولكن فكرت إن لو ربنا عايزني أخلف حيخليني أخلف قبل المعاد اللي فكرت فيه، ولو ربنا رايدهالي كان حيحصل، وعندي الحمد لله أربع بنات، بنت خالتي، وبنات أختي

أمينة خليل :

قالت الفنانة أمينة خليل ، إنّها تؤيد فكرة تجميد بويضاتها إذا تأخر زواجها.

وأوضحت خليل، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "On"، أنّها لا ترى في الفكرة أي شيء خطأ، لافتةً إلى أنّها متفهّمة عدم فهم بعض الناس الفكرة، وإذا كان هناك رأي يقول إنه لا ينفع فعل ذلك، فإن هناك مدرسة تقول إن العلم جعل باستطاعتنا فعل شيء مثل ذلك، فلماذا لا نفعله.

شمس الكويتية :

وتُعدّ شمس الكويتية من أبرز النجمات اللاتي أعلنّ رغبتهن في التجميد، وأوضحت أنّ هناك فتاوى كثيرة سمحت بهذا الأمر، وأنه ليس حراماً بل يجوز شرعاً، كما كشفت عن أنّها لم تفكر في هذه الخطوة منذ البداية، لكن مع تقدمها في العمر أصبح الأمر يلح عليها.

سوزان نجم الدين:

وأبدت السورية سوزان نجم الدين، تأييدها الفكرة، في تصريحات إعلامية سابقة، حيث قالت: "لو كنت أعرف هذا الموضوع من قبل، كنت فعلت ذلك، لكنني عرفته أخيراً".

وأشادت بالنجمات اللواتي يتبعن هذه الفكرة.