‏مقتل شخص على يد اثنين آخرين بسبب خلافات الجيرة بدار السلام

‏شهدت منطقة دار السلام ، جريمة قتل مواطن على يد اثنين من جيرانه بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهمين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر ، وبين شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته ، أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.