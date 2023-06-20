الإيطالي فيه تكة.. آراء طلاب الثانوية العامة في امتحانات اللغة الأجنبية الثانية

سادت حالة من الاستياء بين طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، بسبب صعوبة امتحان مادة الإيطالي.

وأعرب طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من الامتحان عن استيائهم لصعوبة امتحان الإيطالي مقارنةً بامتحان الفرنساوي، وأشاروا إلى أن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط وتتضمن أسئلة كثيرة تحتاج إلى تفكير طويل.

انتهى منذ قليل امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك على مستوي جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكد الطلاب أن الامتحان كان صعبا وفوق مستوي الطالب المتوسط ويحتاج الى وقت إضافي.

في سياق متصل قال الطالب محمد أشرف، إن الامتحان كان صعبا وإن بعض الأسئلة جاءت من خارج المنهج إضافة إلى طول الامتحان موضحين أن الوقت لم يكفي للإجابة والمراجعة.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على المقاعد، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).