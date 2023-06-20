اختلاف آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الإيطالى 2023

انتهى طلاب الثانوية العامة، من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بشعبتيها الأدبية والعلمية، منذ قليل، وسط تعزيزات أمنية مشددة أمام اللجان.

واختلفت آراء طلاب الثانوية العامة 2023، اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من امتحان الإيطالي الذي انطلق في الساعة التاسعة صباحا وانتهى في الحادية عشرة ظهرًا، بكافة لجان الامتحانات في محافظات مصر.

وتباينت ردود أفعال الطلاب حول مستوى الامتحان، حيث اشتكى بعضهم من صعوبة مادة الإيطالي، موضحين ان يوجد به بعض الصعوبات التي تحتاج الي تفكير كثير، بجانب وجود أسئلة من خارج المنهج، وعدم كفاية الوقت المخصص للإجابة.

بينما أوضح طالب اخر أن الامتحان كان يتواجد به عدد من الأسئلة السهلة التي في متناول الطالب العادي موضحًا ان الامتحان جاء من الاسئلة التي كان يذاكرها قبل دخول الامتحان.

بينما اعتبر بعض أخرين من الطلاب أن امتحان الثانوية العامة اليوم، قد جاء متوسط الصعوبة حيث احتوى على عدد من الأسئلة التي احتاجت لبعض التركيز وتناسب اكثر الطالب متوسط الذكاء.

وأكد عدد اخر من الطلاب أن الامتحان كان يوجد بعض الأسئلة التي تميزت بالصعوبة وكان أكبر من من مستوى الطالب العادي أو المتوسط.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.



واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.



ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.