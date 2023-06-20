امتحان الألماني يرسم الحزن على وجوه طلاب الثانوية العامة

انتهى امتحان اللغة الأجنبية الثانية " الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الاسبانية" لطلاب الثانوية العامة 2023، بشعبتيها العلمية والأدبية، منذ قليل، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد، بعض آراء الطلاب في امتحان الألماني لطلاب الثانوية العامة 2023، والتي جاءت أغلبها ردود فعل مختلفة حول درجة صعوبة الأسئلة.

وعبر طلاب الثانوية العامة، عن صعوبة امتحان الألماني، مؤكدين على ضيق الوقت المحدد للامتحان، حيث إن الامتحان تضمن أسئلة كانت بحاجة إلى التركيز ووقت أكثر، وهو ما وقف عائقا أمامهم، وسط حالة من ترقب وانتظار أولياء الأمور أمام اللجان، لمتابعة أداء امتحانات الثانوية العامة، رافعين أيديهم بالدعوات بالتوفيق لأبنائهم خلال أداء الامتحان، وأيضا وسط مجهود كبير من قبل رجال الأمن الذين يحرصون على توفير محيط هادئ بلجان امتحانات الثانوية العامة، حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء.

بينما رأى بعض الطلاب أن مستوى الامتحان متوسطا واعتبر آخرون أن الأسئلة كانت تحتاج أكثر من الوقت المحدد للإجابة وكان به بعض الأجزاء في القواعد والاسئلة المقالية تحتاج الي وقت.

قال الطالب عمرو حسن إن بعض الأسئلة كانت غير مباشرة وصعبة والوقت غير كافي، وأجزاء أخرى من الامتحان كانت تتطلب وقتا للتفكير.

بينما رأت الطالب محمود حسين، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن أغلب الأسئلة لم تخرج عن المراجعات النهائية للمادة.

ومن جهتها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي شكل من الأشكال قبل توزيعها في اللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل من جانب الجهات الأمنية السيادية في الدولة، وبالتالي لن يتمكن أحد من الوصول إليها قبل وصولها ليد الطلاب في اللجان.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء اخبار تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 التي تحاول جروبات الغش الخاصة بـ شاومينج وأعوانه، نشرها،لافتةً إلى أن الهدف هنا هو اثارة الجدل وجمع الأموال من الطلاب مقابل اكذوبة تسريب الامتحانات

امتحان الألماني

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