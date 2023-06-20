ليتناسب مع عدد السكان..عبدالله المغازي: يطالب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب

طالب عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، بضرورة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، حيث أكد الدستور المصري على ضرورة أن يتناسب عدد أعضاء مجلس النواب مع الزيادة السكانية والسكان.

وأضاف عبدالله المغازي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى،على هامش جلسات الحوار الوطني: كلما زاد عدد السكان، يجب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، حيث أنه وفقا للدستور المصري لا يقل عدد أعضاء مجلس النواب عن 450 عضوا، ولكن يمكن زيادة العدد، وفقا لعدد السكان.

وأوضح أنه معترض على أن يكون عضو مجلس النواب منشغلا بوظيفة أخرى، حيث يجب أن يكون العضو متفرغا لأعمال المجلس.



وتابع: مجلس النواب يتحدث عن وجود غيابات لأعضاء المجلس عن الجلسات وهو أمر غير محبب، متابعا: في حالة عدم التفرغ للعضوية يجب عليهم تقديم استقالتهم.