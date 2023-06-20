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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم لـ ترامب.. سيتخلى عن ابنته وزوجها إذا ما أصبح رئيسًا

ترامب وإيفانكا
ترامب وإيفانكا

في تصريح صادم يشي بتخليه عن ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، صرح الرئيس الأميركي السابق ‎دونالد ترامب، بأنه لا يريد لأبنائه أن يخدموا في إدارته "مرة أخرى"، إذا فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض، وفق ما أوردت صحيفة ذا ديلي بيست الأمريكية.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: "سأحيط نفسي فقط بأفضل الناس وأكثرهم جدية".

تشاجر دونالد ترامب مع مضيفه لصالح قناة فوكس نيوز، بريت باير، في مقابلة متوترة حول عدد من الموضوعات ليلة الاثنين ، بما في ذلك حيازة الرئيس السابق لوثائق سرية.

وتخطط فوكس نيوز الأمريكية لإجراء مقابلات مع المرشحين للرئاسة ، في الوقت الذي تخطط فيه أيضا لاستضافة أول مناظرة رئاسية للحزب الجمهوري في 23 أغسطس في ميلووكي. في الشهر الماضي ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب لم يكن على استعداد لإجراء مقابلة مع باير بسبب تغطيته لانتخابات 2020 ، والتي طعن باير خلالها في مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات. لم يجتمع الاثنان معًا منذ عام 2018.

قال ترامب لباير: "بادئ ذي بدء ، لقد فزت في عام 2020"

رد باير قائلاً: "لقد خسرت انتخابات 2020" ، مشيرًا إلى عمليات إعادة الفرز والدعاوى القضائية الفاشلة للطعن في نتيجة الانتخابات.

قال ترامب في وقت لاحق في المقابلة: "لست من أشد المعجبين بفوكس".

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