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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اتصال هاتفي.. الخارجية السعودية تجدد دعوتها لتغليب المصلحة ووقف التصعيد في السودان

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ، اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وجدد وزير الخارجية السعودية، دعوة المملكة السعودية لتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري في السودان.

وأكد الامير فيصل بن فرحان، للبرهان أهمية التزام جميع الأطراف السودانية بتيسير العمل الإنساني والإغاثي.

وجدد وزير الخارجية السعودي، للبرهان دعوة المملكة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية في السودان.

وأكد وزير الخارجية السعودي، على أهمية التزام جميع الأطراف في السودان بحماية المدنيين.

وأوضح وزير الخارجية السعودي ، أنه  يجب وقف كل أشكال التصعيد في السودان واللجوء لحل سياسي.

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