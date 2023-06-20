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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الثانية.. شاهد

طلاب
طلاب

أعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بسبب سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي، الألماني والإيطالي" في مختلف مدارس المحافظات.

 

كما أكد الطلاب على سهولة التعامل داخل  اللجان، بالإضافة إلي التأمين والتفتيش المستمر لضبط حالات الغش.

 

وأكد مصدر مسئول أن غرفة عمليات التربية والتعليم تلقت اخطارا من مسئول لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة اسماعيل القباني بوجود حالة إغماء الطالبة ه. ص. ص وتم عمل الإسعافات اللازمة لها. 

ومن جانبه أكد  محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية  التربية والتعليم بأسيوط أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى اية شكاوى ولم يتم رصد ما يعكر صفو سير العملية الامتحانية داخل اللجان مشيرا الي  ان إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام 30 ألف طالب وطالبة منهم 12 الف و287 طالب و 17 الف و645 طالبة موزعين على 87 لجنة بكافة مراكز المحافظة، وأكد دسوقي على توفير الاشراف الطبي بندب طبيب وممرض بالإضافة إلى توفير  أدوات التعقيم  بالإضافة لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب اثناء الامتحانات

https://fb.watch/lh87eksRto/?mibextid=Nif5oz

امتحانات ثانوية عامة

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