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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ ٢٠ مليون جنيه .. أغلى بدلة تتصدر التريند

بدلة
بدلة

اعلن مصمم الأزياء والبدل العالمي إسلام سعد  عن  تصميمه بدلة جديدة مرصعة بالألماظ بالتعاون مع اميرة الدهب،  تجاوزت تكلفتها 20 مليون جنيه لتصبح اغلي بدلة في مصر  .. مما اثار جدل كبير علي السوشيال ميديا بسبب سعر البدلة ، ونالت البدلة إعجاب الجميع وحصلت علي متابعة كبيرة من الصحفيين والمشاهير

إسلام سعد هو مصمم أزياء المشاهير حيث يرتدي من تصميماته كبار مشاهير مصر والوطن العربي، وبرع إسلام سعد في مجاله حيث نال إعجاب الملايين من المتابعين.

إسلام سعد من أشهر مصممي الأزياء فى الشرق الأوسط وقام بتصميم الكثير من البدل للعديد من الفنانين منهم ( حسين فهمي - محمد رجب - حمادة هلال ) والعديد من لاعبين الكرة المصرية فى فرق الأهلى والزمالك وتكاليف تصميماته تتجاوز آلاف الجنيهات وتستحق ذلك بسبب جودتها العالية.


هو مصمم أزياء مصري يصمم قطع ملابس مذهلة ومتطورة للمشاهير ولاعبي كرة القدم والعرائس ، مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذا المجال، تشتهر تصاميم سعد باهتمامها بالتفاصيل والأقمشة الرائعة والقصات التي تناسب أي نوع من أنواع الجسم.


تشتهر أعماله باهتمامها بالتفاصيل، من خلال الأقمشة الرائعة والقصات التي تناسب أي نوع من أنواع الجسم. كما أنه يصنع قطعًا مصنوعة خصيصًا ومصممة خصيصًا لتناسب كل عميل تمامًا. للعرائس، يقدم سعد فساتين زفاف رائعة ومثالية لأي مناسبة خاصة أو احتفال ، بالنسبة للمناسبات الرسمية مثل اجتماعات العمل أو المؤتمرات، يمكن لسعد أن يصنع بدلات وأزياء رسمية أنيقة تدلي ببيان دون أن تكون مبهرجة أو متفاخرة. غالبًا ما يستخدم ألوانًا وأنماطًا دقيقة لإضافة العمق والملمس إلى تصميماته – كل ذلك مع الحفاظ على أسلوب توقيعه المتمثل في الأناقة والرقي


ولم تتوقف نجاحات اسلام سعد على الوسط الفني فقط، حيث تصدر اختيارات نجوم الرياضة وقام بتصميم ملابس عدد من نجوم الكرة وأبرزهم محمد مجدي افشة ومحمد شريف وصلاح محسن وعمار حمدي وأحمد الشيخ، بعد أن لاقت اختياراته لبدل الزفاف والمناسبات المختلفة إشادة واسعة.

وفرض سعد نفسه بقوة على الساحة ليضع نفسه في مصاف صفوة مصممي الأزياء في مصر، وسط توقعات بأن يشهد العام الجديد تعاونه مع العديد من نجوم المجتمع في المهرجانات والفعاليات المختلفة.

20 مليون جنيه ٢٠ مليون احتفال أزياء المشاهير إسلام سعد

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