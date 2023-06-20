عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل حزب الكرامة في الحوار الوطني يطالب بإنشاء مجلس هيئة للاستثمار

صدى البلد

قال أحمد شرف ممثل حزب الكرامة، إنه لابد من عرض المشكلات وطرحها في البداية، من أجل الوصول إلى نتائج مرضية، مشيرا إلى أن هناك فهمًا خاطئًا في سياسات الصناعة ضد السوق الحر، موضحا أن السوق الحر ليس بالضرورة أن يكون في صالح الدولة.

وأضاف ممثل حزب الكرامة خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان “السياسات الصناعية” لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة: السوق الآن في وضع حرج، ولابد من تحديد فقه الأولويات للصناعات هذا يصب في صالح السوق ككل.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق  بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يوجد هناك أي قوانين أو قرارات تصب في مصلحتها، موضحا انه إذا قررت الدولة من الآن وضع قوانين لخدمة هذه الصناعات، مشيرا إلى أننا لدينا 1‎%‎ من القطاع الخاص يصدر للخارج، مطالبا بوضع قوانين أو حوافز استثمار تساعد المصانع على التصدير، موضحا أنه لايجوز ان نسبة العمالة والمنشآت الصناعية جميعها تخدم السوق، مشيرا الى ان الذي يخدم السوق يستورد.

وطالب ممثل حزب الكرامة بإنشاء مجلس هيئة للاستثمار لتدعيم الصناعات التصديرية، ووضع السياسات الصناعة التي تدعم الاستثمار والصناعة وتستهدف التصدير للخارج وجلب العملة الأجنبية.

حزب الكرامة ممثل حزب الكرامة السوق الحر الصناعات الصغيرة و المتوسطة الكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

أجازة العيد وثورة 30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشيكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يتفاوض مع مهاجم عربي سوبر

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

400 جنيه في يوم| أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

ترشيحاتنا

بعد ضم بنزيما.. اتحاد جدة مهدد بالحرمان من القيد

البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز.. اليوم هو الأخير لتفادي ذلك| تفاصيل

طوارئ بلجان السياحة في المنافذ والمطارات المصرية والسعودية والأردن استعدادا لسفر الحجاج

الأمم المتحدة: نصف مليون فروا من السودان إلى دول أخرى

ممثل لجنة الموازنة بالنواب توصي بزيادة الحصيلة الضريبية لـ20% من الناتج المحلي

برلمانية: عجز الموازنة والسياسات الصناعية قضايا تهم المواطن وتؤثر على حياته|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحجم البطاقة.. ابتكار وشم إلكتروني يجري اختبارين منقذين لـ القلب

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشيكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ