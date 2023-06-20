عودة الجيل الذهبي.. هل ينجح الزمالك في التعاقد مع نجمي الفريق السابقين؟

ارتبط اسم كلا من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، وسط أنباء عن تحرك إدارة القلعة البيضاء لإقناع نجمي الفريق السابقين بالعودة إلى صفوف الفريق.

ويروج الإعلام الرياضي حاليا ، لعدد من الصفقات الجماهيرية التي يسعى الزمالك لحسمها من أجل ضمها لفريق الكرة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك، قد كشف منذ أيام عن سفر أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، للتعاقد مع صفقة مميزة.

هل يتعاقد الزمالك مع بن شرقي؟

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن الصفقة الجماهيرية التي يقصدها الزمالك في الوقت الحالي هي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأسبق.

وأكدت التقارير الصحفية، على وجود تواصل بين أمير وبن شرقي، حيث لم يمانع الأخير في العودة من جديد لصفوف الزمالك.

يذكر أن مرتضى منصور، قد أكد في وقت سابق أن هناك لاعبا تحبه الجماهير سيكون ضمن صفوف الفريق في انتقالات الصيف دون الإشارة لهوية اللاعب.

وبعد تصريحات مرتضى منصور، حذف أشرف بن شرقي جملة لاعب الجزيرة الإماراتي من حسابه على انستجرام، الأمر الذي جعل العديد من جماهير الزمالك، التكهن بتعاقد الإدارة مع المغربي كأول صفقة للقلعة البيضاء في الصيف القادم.

بن شرقي أنهى مؤخرا موسمه الأول مع الجزيرة، الذي انضم له في صيف 2022 قادما من الزمالك، بعقد يمتد حتى 2024.

يذكر أن أشرف بن شرقي ارتبط بعلاقة قوية مع جماهير الفارس الأبيض، طيلة الفترة التي قضاها داخل الزمالك، ونجح في الحصول على ألقاب مع الزمالك، منها الدوري الممتاز وكأس مصر، والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة عام 2019.

هل يتعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي؟

ووفقا للتقارير المتداولة بشأن الصفقات الجماهيرية، فإن الصفقة الثانية هى فرجاني ساسي، حيث بدأت إدارة الزمالك التفكير الجدي في التفاوض حول استعادته مرة أخرى.

في سياق متصل كشف موقع football Tunisien في تقرير سابق، أن فرجاني ساسي يتفق مع الدحيل القطري علي إنهاء التعاقد بنهاية الموسم الجاري، حيث ستكون الوجهة المقبلة الأقرب إلى فرجاني هي العودة إلي الزمالك مجدداً، وفقا لمصادر مقربة من اللاعب.

الحديث عن عودة فرجاني إلى الزمالك مجددا ليست بالأمر الجديد، حيث سبق وكشفت الإذاعة التونسية "إذاعة Fm التونسية"، أن فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي قد يعود للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأرجعت الإذاعة التونسية، توقعاتها إلى أن فرجاني ساسي لم يقدم أداء جيدا مع فريقه الحالي ولم يواصل تألقه السابق في الزمالك، لذلك يقترب من العودة للزمالك، إلا أن ذلك لم يحدث وقتها.