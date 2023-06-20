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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة تفتش مقر أولمبياد باريس في تحقيق فساد

مقر أولمبياد باريس
مقر أولمبياد باريس

قامت الشرطة بعمليات بحث  وتفتيش في مقر  تنظيم أولمبياد باريس  لعام 2024 في إطار تحقيق  فساد، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

قالت اللجنة المنظمة في باريس في بيان إن البحث جار في مكاتبها في ضاحية سان دوني بالعاصمة الفرنسية، وأن "القائمين على أولمبياد باريس 2024 يتعاونون مع المحققين لتسهيل تحقيقاتهم".

وذكر  مسؤول بمكتب المدعي المالي إن عمليات البحث مرتبطة بتحقيقين لم يتم الإعلان عنهما من قبل ويستندان إلى معلومات قدمتها وكالة مكافحة الفساد.

وأردف  مكتب المدعي العام بإن أحد التحقيقات فُتح في 2017 في اشتباه في اختلاس أموال عامة ومحسوبية ومخاوف بشأن عقد غير محدد توصل إليه منظمو باريس.

وقال مكتب المدعي العام إن القضية تستهدف، الفصل في تضارب مصالح ومحاباة تنطوي على عدة عقود توصلت إليها اللجنة المنظمة وشركة سوليديو المسؤولة عن المنشآت الأولمبية.

من المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024 ، على أن تقام الألعاب البارالمبية في الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2024.

26 يوليو 2017 2024 البريطانية البارالمبية اختلاس أموال عامة اللجنة المنظمة تنظيم أولمبياد باريس أولمبياد باريس

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