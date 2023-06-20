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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

207.5 مليار دولار تكلفة محاربة الإرهاب بقطاع السياحة.. أرقام

صدى البلد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أجرت بحثا لرصد التكاليف الباهظة التي تكلفتها الدولة من جراء الإرهاب، فالإرهاب لا يهدر الموارد البشرية فقط بل يؤثر على قطاعات اقتصادية كبيرة، ويترتب عليه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى بعنوان «دور المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز التنوع»، داخل مؤتمر المجتمع المدني المنعقد بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة".

وتابعت القباج أن التأثير التتابعي يكون له عدة تتابعات متراكمة، نتحدث عن تأثيره على النقد الأجنبي والسياحة والتجارة وقطاعات الاستثمار.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تكلفة الإرهاب باهظة للغاية على مصر، حيث إنه - حسب البحث- بلغت تكلفة الإرهاب على قطاع السياحة منذ عام 2001 إلى عام 2018، مبلغ 207 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.

وعقبت أنه يقدر البحث التكلفة المترتبة على العمليات الإرهابية للناتج المحلي بـ 385 مليار جنيه، في الفترة من عام 2011 إلى 2016، والتي تحملتها الدولة وبيئة الاستثمار، بجانب التكلفة الاجتماعية.

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الإرهاب التضامن الاجتماعي السياحة قطاع السياحة

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