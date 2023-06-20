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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية الأسبق: تخرجت من كلية الاقتصاد وسافرت إلى جامعة أكسفورد

الدكتور سمير رضوان
الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق

حكي الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن نشأته منذ بداية الطفولة، فسرد أنه ينتمي للطبقة الوسطي من أصول فلاحية حيث أن جده كان فلاحا وكان له سطوة كبيرة على القرية بما يحكم به، لافتا إلى أن والده كان يتميز بالحسم في اتخاذ القرارات ووالدته تتسم بالعطف والحنان والحب بلا حدود فهو من كفر الزيات، وتم تعليمهم هو وإخوته بشكل متميز في مدارس كفر الزيات مما ساعده على توسيع مداركه ثم تم انتقالهم لطنطا ثم مصر.

 


وأضاف رضوان خلال لقائه بالإعلامي أيمن عدلي من قطاع الأخبار ببرنامج كنوز الوطن، أن تعليمه كان حكوميا ولكن معلمين اللغات يتميزوا بالتفوق اللغوي وهم خريجين مدارس أجنبية، مشيرا إلى أنه كان محبا لأساتذته وتعلم منهم الكثير، وهو يمتلك ٤ أخوات، وأنه كان يتميز بالتعقل والرزانة والحكمة، ونشأ بمنزل مليء بالحب.


وتابع وزير المالية الأسبق، أنه التحق بكلية التجارة ثم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكان يرأسها العميد الدكتور محمد ذكي وقتها.

 

يجب أن يتميز التعليم بالتنوع 
وأوضح دكتور سمير رضوان أن التعليم لدينا لا يصح أن يكون له وجهان فقط ولكن يجب أن يتميز بالتنوع ووجوب التمحيص والتدقيق في العلم جيدا، منوها إلى أنه تم إرسال دعوة له من جامعة أكسفورد وبالفعل سافر إليها لمدة خمسة سنوات وكان شديد السعادة ودرس وعمل هناك، لأنه اكتشف أن طريق التعليم له أوجه عديدة وليس " أبيض وأسود" فقط ولكن أكتشف أن في الخارج يتميز التعليم بالتنوع الشديد.

الدكتور سمير رضوان كفر الزيات أيمن عدلى قطاع الأخبار كلية الإقتصاد جامعة أوكسوفورد

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