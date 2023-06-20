وزير المالية الأسبق: تخرجت من كلية الاقتصاد وسافرت إلى جامعة أكسفورد

حكي الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن نشأته منذ بداية الطفولة، فسرد أنه ينتمي للطبقة الوسطي من أصول فلاحية حيث أن جده كان فلاحا وكان له سطوة كبيرة على القرية بما يحكم به، لافتا إلى أن والده كان يتميز بالحسم في اتخاذ القرارات ووالدته تتسم بالعطف والحنان والحب بلا حدود فهو من كفر الزيات، وتم تعليمهم هو وإخوته بشكل متميز في مدارس كفر الزيات مما ساعده على توسيع مداركه ثم تم انتقالهم لطنطا ثم مصر.



وأضاف رضوان خلال لقائه بالإعلامي أيمن عدلي من قطاع الأخبار ببرنامج كنوز الوطن، أن تعليمه كان حكوميا ولكن معلمين اللغات يتميزوا بالتفوق اللغوي وهم خريجين مدارس أجنبية، مشيرا إلى أنه كان محبا لأساتذته وتعلم منهم الكثير، وهو يمتلك ٤ أخوات، وأنه كان يتميز بالتعقل والرزانة والحكمة، ونشأ بمنزل مليء بالحب.



وتابع وزير المالية الأسبق، أنه التحق بكلية التجارة ثم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكان يرأسها العميد الدكتور محمد ذكي وقتها.