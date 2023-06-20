تحرك عاجل من فرنسا بشأن الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي

قال وزير الدولة الفرنسي للبحار، هيرفيه بيرفيل، اليوم الثلاثاء، إن المعهد الفرنسي للأبحاث البحرية أرسل سفينته الأطلسية إلى مكان اختفاء الغواصة السياحية العملاقة، التي اختفت خلال رحلة استكشافية إلى حطام سفينة تيتانيك.

وحسب صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، قال بيرفيل، إن “السفينة على متنها روبوت استكشاف قادر على الغوص إلى عمق كبير من المتوقع أن يصل إلي مكان اختفاء الغواصة السياحية العملاقة بحلول الساعة 8 مساء بتوقيت باريس”.

وأضاف: “سيتعين على روبوت “فيكتور-6000” النزول إلى حطام السفينة على عمق 4 آلاف متر… وتم تجهيز الروبوت بمعدات المراقبة وهو مصمم للعمل على عمق يصل إلى 6 كيلومترات”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن خفر السواحل الأمريكي يقوم بتوسيع منطقة البحث عن الغواصة السياحية المفقودة التي كانت تقل الناس لمشاهدة حطام السفينة الغارقة “تيتانيك” اختفت في المحيط الأطلسي.

وحسب “سي إن إن”، قال الأدميرال جون موجر من خفر السواحل الأمريكي، إن “رجال الإنقاذ عملوا طوال الليل وتم مسح منطقة بحجم كونيتيكت".

وأضاف: “حاليا، من المخطط إجراء بحث في الأعماق”.

وبالأمس، أفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، بأن الملياردير البريطاني، هاميش هاردينج، مالك شركة “أكشن أفييشن” لبيع وتشغيل الطائرات، متواجد على متن الغواصة التي فقدت الاتصال بها أثناء الغوص إلى موقع حطام تيتانيك في المحيط الأطلسي.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، قال بريان زاس، الابن بالتبني لهاميش هاردينج: "أفكاري وصلواتي مع زوج أمي هاميش هاردينج، الذي اختفت غواصته أثناء رحلته إلي حطام تيتانيك. عملية البحث والإنقاذ على قدم وساق”.

وكانت شبكة “سي بي سي نيوز” الكندية، أفادت أمس بأن خفر السواحل الأمريكي بدأ البحث عن غواصة سياحية كانت تنقل الأشخاص لمشاهدة حطام تيتانيك.

وأكد خفر السواحل الأمريكي أن عمليات البحث جارية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وكان خفر السواحل في بوسطن، قال أمس، إن الغواصة السياحية التي كانت تقل الناس لمشاهدة حطام السفينة الغارقة “تيتانيك” اختفت في المحيط الأطلسي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أنه لم يعرف بعد عدد الأشخاص المفقودين على متن الغواصة لكن عمليات البحث جارية لتحديد موقعها.

وتأخذ الغواصات الصغيرة أحيانًا السياح والخبراء لمشاهدة حطام تيتانيك.