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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

صدى البلد

باشرت نيابة المقطم الجزئية، التحقيقات في واقعة التعدي على وليد محمد عاشور وشهرته فطين طليق الفنانة ياسمين محمد وشهرتها بوسي، في القضية رقم 2409 لسنة 2023 جنح المقطم.

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استمعت النيابة لأقوال الفنانة بوسي في اتهام طليقها لها بتحريض عدد من الأشخاص للتعدي عليه وسرقة شيكات وأوراق خاصة به، والتى نفت بدورها كل الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت الفنانة بوسي في أقوالها إنها لا تعلم شيئا عن تلك الاتهامات، أو تعرض طليقها للتعدي على يد أشخاص وسرقته ومنذ انفصالهم لم تقوم بالتواصل معه أيضا وأن علاقتهم انتهت منذ ذلك الوقت.

ومثلت الفنانة بوسي أمام النيابة بعد أن تم استدعاؤها على سبيل الاستدلال والشهادة، ولم تحضر كمتهمة في الواقعة.

توجهت إلى محكمة جنوب القاهرة، ومثلت أمام نيابة المقطم بنفسها بعدما تم استدعاؤها من جهات التحقيق لسؤالها في الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغ من موكل طليق المطربة بوسي - منتجا فنيا - اتهم فيه زوجها و2 آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه، متفق مع زوج المطربة بوسي على سدادها.

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فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

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