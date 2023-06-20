أمير كرارة: عمل فني جديد يجمع باسم سمرة ورحاب الجمل

كشف الفنان أمير كرارة، عن كواليس تواجد باسم سمرة ورحاب الجمل لأول مرة في عمل فني معا بعد أزمتهما الأخيرة، إذ يجتمع الثنائي في فيلم "كرارة" الجديد "البعبع" والذي من المفترض أن يتم طرحه خلال عيد الأضحى.

وقال "كرارة"، خلال برومو حلقته مع الإعلامية فاطمة مصطفى على "راديو 9090" يوم الخميس المقبل، إنه لا يوجد أي مشاكل بين باسم سمرة ورحاب الجمل، ولكن لا توجد مشاهد خلال فيلم “البعبع” تجمع الفنانين ببعضهما البعض.

وتابع أن مشاهد ملحمة البرث تعد الأصعب في حياته، معلقا "عشت 4 أيام صعبين أوي الصراحة في تمثيل ملحمة البرث".

وأشار أمير كرارة إلى أن مقابلة كريم عبد العزيز للمرة الأولى، واحد من المواقف التي لا ينساها إذ أنه شخصية جميلة، ويتحدث من كل قلبه بشكل طبيعي.