محمد أنور يروج لفيلم «البعبع» برفقة أمير كرارة وباسم سمرة

روج الفنان محمد أنور لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "البُعبُع"، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ولفت نجم مسرح مصر أنظار متابعيه بصورة له برفقة أمير كرارة وباسم سمرة.

وعلق قائلاً: "لو مش مجمع إني البعبع روح هاتهم قدامي واسألهم.. فيلم "البُعبُع" عيد الأضحى إن شاء الله".

وتفاعل معه جمهوره ومتابعوه، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.





"البُعبُع" بطولة أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أول الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسن المنباوى.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه"سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

أمير كرارة يعود للسينما بعد غياب

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم “البعبع” بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، وإياد نصار، وعمرو عبد الجليل، ولبلبة، وأحمد داش.

وخلال العامين الماضيين، اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال، و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

آخر مسلسل لـ أمير كرارة

وقدم أمير كرارة مسلسل “سوق الكانتو” في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، وفتحى عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، ومها نصار، وعبد العزيز مخيون، ومحمود البزاوى، وشيرين، وندا موسى، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامى، وشريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.