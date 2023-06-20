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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي.. ماذا يحدث عند استخدام أحمر الشفاة بشكل منتظم؟ 

مخاطر إستخدام أحمر
مخاطر إستخدام أحمر الشفاه بشكل منتظم

أحمر الشفاه أحد أهم مسحضرات التجميل التي لا غني عنها في حقيبة الفتيات والسيدات، فهل يؤدي الاستخدام المنتظم لأحمر الشفاه إلى أى أضرار؟

 

مخاطر إستخدام أحمر الشفاه بشكل منتظم

 

كشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن أضرار الإستخدام المنتظم لأحمر الشفاه، وتشمل :

 

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- الجفاف والتشقق :

يتسبب أحمر الشفاه على جفاف الشفاه والتشقاقات، وبالأخص عن إستخدام أحمر الشفاه المات، والذي يفتقر لوجود المرطب والزيوت.

 

مخاطر إستخدام أحمر الشفاه بشكل منتظم

 

- الحساسية :

يتسبب أحمر الشفاه في رد فعل تحسسية، وبالأخض عند إستخدام منتجات أحمر الشفاه الغير مرخصة.

 

- التصبغ :

يتسبب إستخدام أحمر الشفاه في حدوث التصبغ  مع التعرض لأشعة الشمس، مما قد يتسبب في تغير لون الشفا وإغمقانها .

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