نائب: 5 مكاسب لثورة 30 يونيو أهمها إعادة الدور الريادي

أكد إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، خروج ثورة 30 يونيو بالعديد من المكاسب التى انقذت الدولة من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية، وتحولت مصر من ثورة إنقاذ إلى إعجاز.

وأضاف “الطماوى” لـ"صدى البلد"، أن من أهم هذه المكاسب، إعادة مصر هويتها فضلا عن إعادة الأمن والاستقرار والسلام للمصريين، إضافة إلى أنها كشفت إرادة شعب يسعي للتنمية والتقدم والسلام، وإعادة دور مصر الريادي في المنطقة والعالم وتحقيق لمصر نقطة لكتابة تاريخ جديد والتأسيس لجمهورية جديدة يشارك فيها كل المصريين.

إنقاذ الهوية المصرية عن طريق ثورة 30 يونيو

وعن إنقاذ الهوية المصرية عن طريق ثورة 30 يونيو، أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ثورة الشعب في 30 يونيو استهدفت الحفاظ علي هوية مصر، “الدولة الوطنية العصرية التي تتسع للجميع ولا تقصي أحدًا”.

وتابع النائب: "تنظيم الإخوان سعي لطمس هوية مصر و تغييرها بالإرهاب، وتسبب في حركة الشعب بالملايين مفجرا ثورة سيكتب التاريخ عنها أنها غيرت وجه العالم وأطاحت بطموحات تنظيم دولي".