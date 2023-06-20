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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المنطقة اللوجيستية بالغربية: توفير 80 % من 50 ألف فرصة عمل للشباب

صدى البلد

أكد أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، أن  وزيرة الهجرة أعلنت مبادرة مراكب النجاة من أجل توفير فرص عمل للشباب وتقليل مخاطر الهجرة غير الشرعية.

 

وزيرا الهجرة والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدون المنطقة اللوجيستية بطنطا

محافظ كفر الشيخ: المنطقة اللوجستية توفر 30 ألف فرصة عمل.. صور

وقال أشرف دوس في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، : "المنطقة اللوجستية تعمل على توفير فرص عمل للشباب لإنقاذ الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية ".

 

وأضاف أشرف دوس:"  ابتدينا منذ 3 سنوات في المرحلة الأولى والثانية بالمنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية ".

 

وتابع أشرف دوس:" في المرحلة الأولى والثانية تم توفير حوالي 80 % من 50 ألف فرصة عمل  بالمنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية ".

 

وأكمل أشرف دوس:" وضعنا حجر الأساس للمنطقة اللوجيسيتة بمحافظة كفر الشيخ وسوف توفر 30 ألف فرصة عمل ".

المنطقة اللوجستية الغربية الهجرة الشباب اخبار التوك شو

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