رفع 600 حالة إشغال للمحال والمقاهي في الجيزة.. صور

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الأحياء في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتسهيل الحركة المرورية.
تم تنفيذ حملات مكبرة في حي العمرانية، بشوارع الثلاثيني، الهنيدي، ترعة الزمر، سيدي عمار، السيدة زينب، أرض الجواهر، أبو زارع، حامد عبد العظيم، المعاون، العمرانية الشرقية، عثمان محرم، وتم رفع جميع التعديات والاشغالات.
وفي حي جنوب تم شن حملات بشوارع المجزر الآلي وجسر الكنيسة وميدان المنيب والبحر الأعظم، استهدفت رفع تعديات المقاهي والكافيهات.
وفي حي إمبابة، تم إزالة تعديات المحال والباعة الجائلين بشوارع الوحدة ومحمد حجازي والعامل الأول.
وبلغ إجمالي الحالات التي تم رفعها 600 حالة شملت محال ومقاهي مخالفة، تم إيداع المضبوطات بمخازن الأحياء لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .